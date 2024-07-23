أكثر من( 26) مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأشهر الستة الماضية

أكثر من( 26) مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأشهر الستة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال 6 أشهر الماضية التي فتح بها المزاد  لصالح مصارف الفساد والتبعية أكثر من 26 مليار دولار.وذكر مراسلنا، أن البنك المركزي باع خلال 6 أشهر الماضية التي فتح بها المزاد 26 مليارا و 539 مليونا و598 الفا و281 دولارا، بمعدل شهري  بلغ 4 مليارات و423 مليونا و266 ألفاً و380 دولارا.وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال شهر أيار حيث بلغت المبيعات فيه 5 مليارات و257 مليونا و79 الفاً و 903 دولارات، فيما وكانت أقل المبيعات لشهر كانون الثاني حيث بلغت المبيعات فيه 4 مليارات و95 مليونا و583 الفا و404 دولارات. واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال 6 أشهر الماضية بلغت؛ 24 ملياراً و105 ملايين و770 ألفا و121 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 89% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 2 مليار و565 مليونا 785 ألفا و811 دولارا.

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