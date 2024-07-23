أكثر من (323) مليون دولار قيمة إستيراد العراق من الحنطة الإسترالية في العام الماضي

أكثر من (323) مليون دولار قيمة إستيراد العراق من الحنطة الإسترالية في العام الماضي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت استيرادات العراق للحنطة من استراليا اكثر من 300 مليون دولار خلال العام 2023 حسب موقع trademap الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.وذكر الموقع في احصائية على موقعه ، ان “العراق استورد الحنطة من استراليا خلال العام الماضي بكمية بلغت 996.461 الف طن  بقيمة اجمالية بلغت 323.479 مليون دولار.واضاف ان حصة العراق من واردات الحنطة الاسترالية بلغت 15%.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *