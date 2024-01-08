أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية إلى أمريكا خلال الشهر الماضي

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(23) ألف شهيد في غزة بضمنهم( 9000) طفل و(5000) امرأة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى
الأمم المتحدة:غزة أصبحت مكاناً للموت جراء استمرار العدوان الإسرائيلي عليها
مصر توقف وساطتها بين حماس وإسرائيل بعد أغتيال العاروري
إسرائيل:سنقف أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في غزة ما دامت أمريكا وأوروبا معنا
تضارب بالأنباء بشأن وقف القتال في السودان
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مصدر سياسي:الإطاريون الغمّان سيعدلون الموازنة لصالح الإقليم الذي لن يلتزم بها
علاوي:على المالكي إعادة الأموال التي سرقها
السوداني:سنطرد القوات الأمريكية من العراق رداً على اغتيالها (سليماني والمهندس)
تحالف الفتح:التهديدات الأمريكية لمقرات الحشد ستواجه برد عنيف
نائب كردي سابق:الحكومة الاتحادية الخاسرة مالياً مقابل حكومة البارزاني
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- اذاعة INN