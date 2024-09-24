أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا ،اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي باع خلال شهر آب/أغسطس في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية 5 مليارات و297 مليونا و918 الفا و322 دولارا بمعدل يومي بلغ 278 مليونا و837 الفا و806 دولارات، منخفضا عن الشهر الذي سبقه والذي بلغ 5 مليارات و746 مليونا و98 الفا و54 دولاراً.وأضاف مراسلنا أن مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي بلغت 5 مليارات و66 مليوناً و68 الفاً و322 دولاراًً بنسبة ارتفاع بلغت 95% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 231 مليونا، و250 ألف دولار. واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1310 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار.