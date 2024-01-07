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مصدر سياسي:الإطاريون الغمّان سيعدلون الموازنة لصالح الإقليم الذي لن يلتزم بها
الإطار: المحافظات الشيعية ستوزع على الكتل الإطارية وفقا للإتفاق
رشيد يؤكد على تفعيل المادة 140
أكثر من (634) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الثلاثة الماضية
اليوم.. سعر صرف الدولار=153750 ديناراً
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مصدر سياسي:الإطاريون الغمّان سيعدلون الموازنة لصالح الإقليم الذي لن يلتزم بها
أكثر من (634) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الثلاثة الماضية
اليوم.. سعر صرف الدولار=153750 ديناراً
وزارة النفط توقع عقداً مع شركة غاز الحلفاية العراقية لإنتاج الغاز في حقل بن عمر
المصرف الأهلي العراقي يعلن بتوطين رواتب موظفي الإقليم
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مصدر سياسي:الإطاريون الغمّان سيعدلون الموازنة لصالح الإقليم الذي لن يلتزم بها
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