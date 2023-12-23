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أكثر من (674) مليون دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الثلاثة الماضية
تركيا تقرر تمديد حظر طيرانها تجاه مطار السليمانية
وزير النفط:نعتزم الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية في 2024
مصدر مسؤول:استقدام مسؤول في بلدية الانبار من قبل النزاهة
ائتلاف المالكي:حزب بارزاني المعرقل الرئيسي لإقرار قانون النفط والغاز
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أكثر من (674) مليون دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الثلاثة الماضية
وزير النفط:نعتزم الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية في 2024
ائتلاف المالكي:حزب بارزاني المعرقل الرئيسي لإقرار قانون النفط والغاز
وزير الموارد المائية:الموقف التركي ما زال سلبيا تجاه ملف المياه
الخدمات النيابية: توفير (75) ألف فرصة عمل في العام المقبل
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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وزير الموارد المائية:الموقف التركي ما زال سلبيا تجاه ملف المياه
السوداني لإيران: اقتصاد العراق وثرواته تحت خدمتكم
الإطار الإيراني يعلن عن تشكيل إطار “مصغر” في كل محافظة لتشكيل حكوماتها
رومانوسكي:اتفقنا مع الطباطبائي وقف الهجمات الحشدوية على القواعد الأمريكية
العراق يبحث مع تركيا ملفات المياه وحزب الـppk والقصف التركي في شمال البلاد
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