أكثر من (7) مليارات دولار حجم استيرادات العراق من تركيا خلال(8) اشهر وهي سبب جفاف البلاد

أكثر من (7) مليارات دولار حجم استيرادات العراق من تركيا خلال(8) اشهر وهي سبب جفاف البلاد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الخميس، أن العراق جاء كأكبر مستورد عربياً للبضائع التركية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2025.وقالت الهيئة في إحصاىية ، أن العراق استورد سلعاً وبضائع خلال ثمانية أشهر بقيمة سبعة مليارات و574 مليوناً و434 ألف دولار، منخفضاً عن نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت الاستيرادات ثمانية مليارات و354 مليوناً و255 ألف دولار.وأشارت إلى أن العراق استورد من تركيا خلال الأشهر الثمانية الذهب والأحجار الثمينة والفواكه والخضر والآلات والمعدات الكهربائية والبلاستيك والأثاث واللحوم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *