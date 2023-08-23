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- شبكة اخبار العراق
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السوداني لم يناقش مع وزير الخارجية التركي أزمة المياه في العراق بشكل حاسم بل كلام عام تؤكد على هوانه
أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر تموز الماضي
العراق واليابان يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة الفساد
ائتلاف النصر:سندخل الانتخابات المقبلة مع عمار الحكيم وباقر صولاغ
الزراعة النيابية:لن يتوقف مسلسل الضحك التركي على العراق بشأن ملف المياه
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السوداني لم يناقش مع وزير الخارجية التركي أزمة المياه في العراق بشكل حاسم بل كلام عام تؤكد على هوانه
أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر تموز الماضي
الزراعة النيابية:لن يتوقف مسلسل الضحك التركي على العراق بشأن ملف المياه
خبير نفطي:تركيا تكذب على العراق بشأن عدم قدرتها على تصدير النفط عبر مينائها
رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات مع تركيا بالرغم من انتهاكها لسيادة العراق وتهديد أمنه القومي
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
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محكمة الكرخ:وزير النفط السابق سجل (20)عقاراً في أماكن متميزة بأسماء أشقاء زوجته
مصدر سياسي:إيران تدعم مواطنها (ولايتي) في تشكيل تحالف سياسي كبير
إصرار تركي على عدم تزويد العراق بحصته العادلة من المياه
مصدر حكومي: أكثر من (21)تريليون دينار رواتب التعيينات الجديدة
نائب:السوداني وجه بتشكيل لجنة رباعية للتحقيق في مقتل سليماني والمهندس
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- اذاعة INN