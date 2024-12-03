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نائب:الضرورة الوطنية تستدعي تعديل قانون التقاعد
مصدر حشدوي:المقاومة الحشدوية ستقاتل في سوريا حتى “الاستشهاد”
تركيا تسعى لزيادة حجم صادراتها للعراق إلى (30) مليار دولار سنوياً
أكثر من (8) مليارات دولار حجم الصادرات الإيرانية للعراق خلال الأشهر الثمانية الماضية
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون العسكري مع باكستان
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نائب:الضرورة الوطنية تستدعي تعديل قانون التقاعد
تركيا تسعى لزيادة حجم صادراتها للعراق إلى (30) مليار دولار سنوياً
أكثر من (8) مليارات دولار حجم الصادرات الإيرانية للعراق خلال الأشهر الثمانية الماضية
اليوم..اسعار صرف الدولار=151000 ديناراً
الإصرار على الفساد..السوداني يخول (محمد النجار) لتوقيع عقود “مباشرة” لبناء 600 مدرسة!
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عن طريق حكومتها في العراق بدعمها لنظام بشار الأسد
وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026
الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
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