أكثر من (883) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية

أكثر من (883) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا، السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة أربعة أيام التي فتح بها المزاد الى مصارف أحزاب الفساد، 883 مليوناً و860 الفاً و97 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 220 مليوناً، و965 مليوناً، و 24 دولاراً، منخفضة عما سجلّه الأسبوع الماضي الذي بلغ ملياراً و 48 مليونا و 170 الفا و594 دولارا .وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الأربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 222 مليونا و 559 الفا و204 دولارات، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 219 مليونا و 157 الفا و334 دولارا.واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 801 مليون و30 الفا و97 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 82 مليونا 830 ألف دولارا.وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

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