أمريكا:العلاقات مع حكومة السوداني وإطارها الحاكم”استراتيجية وطويلة الأمد”

أمريكا:العلاقات مع حكومة السوداني وإطارها الحاكم”استراتيجية وطويلة الأمد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، دعم واشنطن لجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد وتحسين القطاع المالي، فيما أشارت إلى أن زيارته المرتقبة إلى واشنطن تمثل فرصة جيدة لتقوية العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الشاملة بجميع القطاعات.وقالت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلو: إن “الزيارة التي اقوم بها تعد المرة الأولى للعراق ويسعدني أن أكون هنا لتقوية العلاقات بين البلدين”.وأضافت، أن “العلاقات العراقية مع الولايات المتحدة الامريكية استراتيجية وطويلة الأمد، ونحن ندعم الحرب التي يشنها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الفساد وهو هدف جيد جداً وأولوية مشتركة”.وتابعت أن ” واشنطن تدعم جهد رئيس الوزراء في تحسين القطاع المالي وجعله ذو شفافية وهو ما دعمه الحوار الذي أجرته وزارة الخزانة الأميركية مع البنك المركزي العراقي لتقوية القطاع المصرفي والمالي وتحسين الواقع الاقتصادي العراقي وهو ما سيعود على العراق بتنمية علاقاته الدولية وجلب الاستثمارات”.ولفتت إلى أن “ما صدر من الولايات المتحدة على بعض المصارف ليس عقوبات بالمعنى الحرفي بل كانت قرارات وفرت سبلا وطرقا لتقوية النظام المصرفي العراقي من اجل استمرارية الشفافية في التعاملات بشكل عام وإيجاد سبل جيدة لتواجد الدولار في الأسواق”.وأكدت ان “العراق يمتلك علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الامريكية، والدعوة الموجهة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة واشنطن ولقائه بالرئيس الامريكي جو بايدن تمثل فرصة جيدة لتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، وتعزيز الشراكة الشاملة لجميع القطاعات”.وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة تعمل مع العراق في مختلف القطاعات الأمنية والاقتصادية والبيئية، وكان هناك اجتماع للجنة التنسيق العراقية – الأمريكية ركز على ملفي الاقتصاد والأمن أثناء زيارة وفود عراقية رفيعة إلى الولايات المتحدة”، مؤكدة “أننا ننتظر زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتطرق إلى مزيد من فرص التعاون المشترك بين الولايات المتحدة والعراق”.

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