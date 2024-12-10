أمريكا:سندعم الأردن والعراق ضد أي تهديدات قد تأتي من سوريا

أمريكا:سندعم الأردن والعراق ضد أي تهديدات قد تأتي من سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلادها ستدعم العراق والأردن ضد أي تهديدات قد تأتي من سوريا.وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، “سندعم الأردن والعراق ضد أي تهديدات قد تأتي من سوريا”، مؤكدة انها” لن تسمح لتنظيم داعش باستغلال اللحظة الحالية لإطلاق هجمات إرهابية”.وأضافت: ” تواصلنا خلال الأيام الأخيرة مع جماعات في سوريا أحيانا عبر وسطاء”، مبينة انه “لا تغيير في سياستنا تجاه قوات سوريا الديمقراطية ولا تزال شريكا مهما ضد تنظيم داعش الارهابي”.

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