أمريكا:فصائل الحشد الشعبي تحت المراقبة ولن نسمح لها باستهداف إسرائيل

أمريكا:فصائل الحشد الشعبي تحت المراقبة ولن نسمح لها باستهداف إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف موقع المونيتر، اليوم، عن اتخاذ الحكومة الامريكية “إجراءات إضافية” استعدادا لتلقي ضربة إيرانية ضد إسرائيل على الرغم من “الانفراجة” في المباحثات بحسب وصفها، مؤكدة ان الفصائل الحشدوية في العراق على قمة أولويات الرقابة الامريكية. وأوضح الموقع في تقرير له، إن “المباحثات الرامية الى السلام وعلى الرغم من استمرارها في العاصمة القطرية الدوحة، الا ان الحكومة الامريكية قررت إضافة إجراءات احترازية لحماية إسرائيل، من بينها مراقبة حلفاء ايران في المنطقة وخصوصا فصائل الحشد الشعبي في العراق وسوريا، تحسبا لقيامهم بضربة منسقة ضد إسرائيل”. المعلومات التي كشف عنها الموقع، لم توضح الكيفية التي تقوم من خلالها الحكومة الامريكية بـ”مراقبة” الأنشطة التي تقوم بها ميليشيا الحشد الشعبي داخل العراق، مكتفياً بالإشارة الى ان المصادر الامريكية أوضحت له بان عملية المراقبة أصبحت الان “مستمرة” وتهدف الى منع أي استهداف من الأراضي العراقية والسورية تجاه إسرائيل. يشار الى ان المباحثات بين إسرائيل وحماس ما تزال مستمرة الان في العاصمة القطرية الدوحة عبر الوساطة المصرية، الامريكية والقطرية بهدف التوصل الى اعلان لوقف اطلاق النار فيما وصفته الإدارة الامريكية بانها “المحاولة الأخيرة” لمنع انجراف المنطقة نحو حرب مفتوحة.

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