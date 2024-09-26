أمريكا تجدد تأكيدها..قواتنا لن تنسحب من العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي،مساء أمس الأربعاء، أن تهديد تنظيم داعش في العراق لا يزال مستمراً

واضاف، إن “البيت الأبيض يعمل مع الجانب العراقي لإيجاد أفضل السبل للقضاء على التنظيم الارهابي”.

وتابع أن “المناقشات بين بغداد وواشنطن حول مستقبل قوات التحالف مستمرة، وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الأيام المقبلة

“.

وأشار كيربي إلى “وجود لجنةٍ مشتركة رفيعة المستوى من الجانبين، لتحديد مصير قوات التحالف، مؤكداً أن المحادثات لا تزال مستمرة

“.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: لا يزال تهديد داعش مستمراً، لذا فإن عمليات التحالف الدولي ستبقى مستمرة

“.

وأضاف: “بعد 10 سنوات، لا يزال تنظيم داعش موجوداً ولا يزال يشكّل تهديداً على الشعب العراقي، ونعمل مع بغداد لمعرفة أفضل السبل للقضاء على هذا التهديد

“.