أمريكا تجدد تأكيدها..قواتنا لن تنسحب من العراق

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نائب:المندلاوي يرفض استجواب رئيس الوزراء والوزراء الإطاريين
الاستثمار النيابية:أصول البلد تعرضت للبيع من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها
حزب طالباني:زيادة عدد مقاعدنا في انتخابات الإقليم المقبلة
ائتلاف النصر:الاستفتاء البارزاني كان خطأ كبيراً على الإقليم
حزب تقدم ” زعلان” لفصل أحد أعضائه في مجلس بغداد
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أمريكا وفرنسا تقترحان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمدة (21) يوماً
الملك عبدالله:لا عجب أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار
وزير الصحة اللبناني:(2393) بين قتيل وجريح في لبنان جراء القصف الإسرائيلي
غوتيريش يحذر من تحويل لبنان إلى غزة أخرى
سوليفان:خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي وكبير
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الاستثمار النيابية:أصول البلد تعرضت للبيع من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها
السوداني:العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستراتيجية
المالية النيابية:تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل لتعزيز الإيرادات غير النفطية
إيران:شركاتنا تمتلك “الخبرة” في تنفيذ المشاريع داخل العراق
اليوم ..استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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