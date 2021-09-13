أمريكا تدعم العراق بـ(40) مليون دولار للحفاظ على تراثه الوطني

أمريكا تدعم العراق بـ(40) مليون دولار للحفاظ على تراثه الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين، دعم العراق بـ 40 مليون دولار للحفاظ على التراث العراقي الوطني.وذكرت السفارة، في بيان ، ان “العراق يحتل مكانة بارزة في تاريخ العالم كونه يعد منشأ الكتابة، والعجلة، واختراعات أخرى لا حصر لها”.واضافت: “خصصت الحكومة الأمريكية أكثر من 40 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على تراث العراق الوطني والعالمي الثمين من خلال ترميم المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد”

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