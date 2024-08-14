أمريكا تدعو إلى “الإسراع” في وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أمريكا تدعو إلى “الإسراع” في وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدّد المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، من بيروت، اليوم، على أنه «لم يبقَ وقت لإضاعته» للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أنه سيتيح كذلك التوصل إلى حلّ دبلوماسي في لبنان، عشية جولة محادثات عبر الوسطاء.وقال هوكستين، بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل حليفة حزب الله: «تحدثتُ مع الرئيس بري حول الاتفاق على الإطار المطروح لوقف إطلاق النار في غزة، وقد اتفقنا على أنه لم يبقَ وقت لإضاعته، ولا أعذار مقبولة من أي طرف لتأخير إضافي».واعتبر أن «الاتفاق سيساعد أيضاً على التوصل إلى حلّ دبلوماسي هنا في لبنان، ما سيمنع اندلاع حرب أوسع نطاقاً»، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في اليوم التالي لهجوم حماس في 7 أكتوبر.وأضاف: «ينبغي علينا أن نغتنم هذه النافذة للعمل الدبلوماسي والحلول الدبلوماسية. الوقت المناسب هو الآن».وتأتي زيارة هوكستين إلى لبنان في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توتراً ومخاوف من التصعيد من جراء الحرب المستمرة من قبل إسرائيل على غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس إسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.

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