أمريكا تدعو السوداني إلى حماية موظفيها ومنع ميليشيا الحشد من استهداف إسرائيل

أمريكا تدعو السوداني إلى حماية موظفيها ومنع ميليشيا الحشد من استهداف إسرائيل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-دعا وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “للسيطرة” على الحشد الشعبي وعدم جر العراق الى صراع إقليمي، جاء ذلك خلال إتصال هاتفي مع رئيس الوزراء محمد السوداني مساء أمس الثلاثاء.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن “بلينكن شدد خلال الاتصال الهاتفي على “أهمية عدم جر العراق إلى صراع إقليمي”، مؤكداً على “ضرورة أن يسيطر العراق على الحشد الشعبي الذي يشن هجمات تجاه إسرائيل”.ودعا بلينكن الحكومة العراقية إلى “حماية الموظفين الأمريكيين من الهجمات التي تشن من العراق”.

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