أمريكا..تدمير المفاعل النووية الإيرانية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح مسؤول أمريكي لشبكة

أن الولايات المتحدة استخدمت

6 قاذفات من طراز

“الشبح”

لإسقاط 12 قنبلة “خارقة للتحصينات” على موقع فوردو النووي في إيران

وأضاف المسؤول أن غواصات بحرية أطلقت 30 صاروخ كروز من طراز

على موقعين آخرين، هما نطنز وأصفهان، وأسقطت طائرة

قنبلتين خارقتين للتحصينات على نطنز

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت تفاصيل الضربات في وقت سابق

ويذكر أن القنبلة “

” الخارقة الضخمة، والمعروفة باسم “القنبلة الخارقة للتحصينات”، هي قنبلة تزن 30 ألف رطل وتحتوي على 6 آلاف رطل من المتفجرات

وصُممت القنبلة الخارقة للتحصينات “للوصول إلى أسلحة الدمار الشامل لخصومنا الموجودة في منشآت محمية جيدًا وتدميرها”، وفقًا لبيان حقائق صادر عن القوات الجوية الأمريكية.