أمريكا..تدمير المفاعل النووية الإيرانية

أمريكا..تدمير المفاعل النووية الإيرانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الولايات المتحدة استخدمت 6 قاذفات من طراز B-2 “الشبح” لإسقاط 12 قنبلة “خارقة للتحصينات” على موقع فوردو النووي في إيران.وأضاف المسؤول أن غواصات بحرية أطلقت 30 صاروخ كروز من طراز TLAM على موقعين آخرين، هما نطنز وأصفهان، وأسقطت طائرة B-2 قنبلتين خارقتين للتحصينات على نطنز.وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت تفاصيل الضربات في وقت سابق.ويذكر أن القنبلة “ GBU-57A/B” الخارقة الضخمة، والمعروفة باسم “القنبلة الخارقة للتحصينات”، هي قنبلة تزن 30 ألف رطل وتحتوي على 6 آلاف رطل من المتفجرات.وصُممت القنبلة الخارقة للتحصينات “للوصول إلى أسلحة الدمار الشامل لخصومنا الموجودة في منشآت محمية جيدًا وتدميرها”، وفقًا لبيان حقائق صادر عن القوات الجوية الأمريكية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة نفذت “هجومًا ناجحًا للغاية” على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.وكتب ترامب في منشور على  منصته تروث سوشيال: “لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *