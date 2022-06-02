أمريكا تعلن عن تزويد أوكرانيا بمنظومات صواريخ متطورة

أمريكا تعلن عن تزويد أوكرانيا بمنظومات صواريخ متطورة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا «أنظمة صاروخية متطوّرة» تطالب بها أوكرانيا  من اجل الدفاع عن أراضيها , بشرط ألا تستخدمها لضرب الأراضي الروسية , بحسب واشنطن بوست.وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز «سنزوّد الأوكرانيين أنظمة صاروخية أكثر تطوّراً وذخائر، مما سيتيح لهم أن يصيبوا بدقّة أكثر أهدافاً أساسية في ميدان المعركة في أوكرانيا».ولم يوضح الرئيس الأميركي عن أيّ نوع تحديداً من الأنظمة الصاروخية يتحدّث، لكنّ مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض قال إنّ الأمر يتعلّق براجمات صواريخ من طراز «هيمارس , يصل مداها إلى 80 كيلومترا .ورحّبت الولايات المتّحدة، بالحظر الاقتصادي الذي فرضته دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على واردات النفط الروسي، معتبرة أنّ هذه الخطوة ستحد من القدرات الروسية في الحرب الأوكرانية.وبحسب «واشنطن بوست»، اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين الماضي، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90بالمئة، بحلول نهاية العام الحالي، في قرار تسعى من خلاله إلى حرمان الكرملين من مصدر تمويل ضخم لحربه على أوكرانيا.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين  «نرحّب بالحظر الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي»، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة، الأقلّ اعتماداً من الأوروبيين على روسيا في ما يتعلّق بمصادر الطاقة، سبق وأن فرضت حظراً تاماً على واردات المحروقات الروسية. 

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