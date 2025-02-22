أمريكا..تعيين الجنرال (دان كين) بمنصب رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة

أمريكا..تعيين الجنرال (دان كين) بمنصب رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيستبدل رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة، وهو صاحب أعلى رتبة في القوات المسلحة. وقال الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشل إن الجنرال تشارلز براون الذي عيّنه ترامب في نهاية ولايته الأولى في منصبه والذي أصبح أول أميركي من أصل إفريقي يشغل هذا المنصب الرئيسي في البنتاغون، سيحل محله دان كين “وهو طيار مؤهل وخبير في الأمن القومي”.

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