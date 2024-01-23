أمريكا تفرض عقوباتها على شركة (فلاي بغداد لصاحبها عمار الحكيم) لكونها تعمل لصالح الحرس الثوري

أمريكا تفرض عقوباتها على شركة (فلاي بغداد لصاحبها عمار الحكيم) لكونها تعمل لصالح الحرس الثوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، مساء أمس الاثنين، على قرار وزارة الخزانة إدراج شركة “فلاي بغداد” لصاحبها الإيراني الأصل عمار الحكيم  وثلاثة قادة بكتائب حزب الله، على لائحة العقوبات.وكتبت رومانوسكي، في تدوينة لها على منصة إكس: “اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف شركة الطيران العراقية (فلاي بغداد)، وثلاثة أعضاء من كتائب حزب الله، على قائمة الجهات الداعمة للحرس الثوري الإيراني ومجموعاته الموالية في العراق وسوريا ولبنان”.وأضافت أن “هذا القرار يؤكد عزم الولايات المتحدة على التصدي للتهديد المستمر الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، وشبكته الموالية في العراق”، مشيرة إلى أن “استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة والمقاتلين والدولار الأمريكي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق”.وفي وقت سابق من اليوم، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، ثلاثة قادة ومؤيدين منضوين في كتائب حزب الله العراقية، التي تتهمها الوزارة بدعم الحرس الثوري الإيراني في العراق، على لائحة العقوبات، فضلاً عن إدراج شركة تقوم بنقل وغسل الأموال لصالح الكتائب.كما أدرجت الخزانة الأمريكية، شركة الطيران العراقية “فلاي بغداد” ومديرها التنفيذي، على قائمة العقوبات، لتقديم المساعدة إلى الحرس الثوري الإيراني “قوة القدس” والمجموعات الوكيلة له في العراق، سوريا، ولبنان. هذا وأعربت شركة الطيران العراقية “فلاي بغداد” عن استنكارها فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها ورئيسها التنفيذي، مؤكدة أن القرار لا يستند إلى أدلة مادية أو معنوية.

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