أمريكا: “جهودنا” بوقف إطلاق النار في غزة من قبل إسرائيل “لم تنجح”

أمريكا: “جهودنا” بوقف إطلاق النار في غزة من قبل إسرائيل “لم تنجح”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعد مرور 422 يوماً على حرب غزة، تقول واشنطن إن جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة لم تنجح، في حين يستمر القصف وسقوط الضحايا والمجاعة وتنقل النازحين من مكان إلى آخر في غزة.مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان قال لوسائل الإعلام إن البيت الأبيض يعمل على التوصل إلى اتفاق لكنه «لم يصل إلى ذلك بعد». وتنقل عنه شبكة «إن بي سي» القول «نحن نبذل جهوداً حثيثة لمحاولة تحقيق ذلك. إننا منخرطون بشكل كبير مع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، وهناك عمل يبذل حتى اليوم».وأضاف «ستكون هناك محادثات ومشاورات أخرى، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد».

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