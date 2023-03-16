أمريكا دائما تؤكد “إن إيران من استهدفت حلبجة بالكيمياوي” وخونة الدين والوطن يرددون الأسطوانة الخمينية

أمريكا دائما تؤكد “إن إيران من استهدفت حلبجة بالكيمياوي” وخونة الدين والوطن يرددون الأسطوانة الخمينية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- باعتراف أمريكي رسمي وتكرر في أكثر من مناسبة بما فيها نشر الوثائق السرية في الحرب العراقية الإيرانية وكذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو بأن ” إيران هي من نفذت جريمة استخدام الكيمياوي في حلبجة لتدمير الجيش العراقي هناك بعد تحريرها من الحرس الثوري ” لكن خونة العراق من الأصول الإيرانية والذيول والمنافقين ما زالوا يخالفون الحقيقة خدمة للمشروع الإيراني لتدمير البلاد والعباد كما في تغريدة الإطاري محمد السوداني وغيره.

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