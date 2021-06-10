أمسية بعنوان “بغداد المنصور” للملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمان

أمسية بعنوان “بغداد المنصور” للملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمان
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عمان/شبكة أخبار العراق- يسر الملتقى العراقي للثقافة والفنون الدعوة لحضور الأمسية الثقافية التراثية بعنوان” بغداد المنصور حاضرة بني العباس الهاشميين ومعالمها الشاخصة ختى الالفية الثالثة ” يقدمها المحامي طارق حرب والدكتور مجيد السامرائي في الساعة السابعة من مساء اليوم  10/6 في بيت الثقافة /عمان/ جبل الحسين/ شارع الرازي/قرب فندق التوليدو دار رقم 20  مع الالتزام بشروط السلامة.

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