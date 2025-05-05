أمير قطر يتسلم دعوته لحضور قمة بغداد

أمير قطر يتسلم دعوته لحضور قمة بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لوزارة الخارجية، الاثنين، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في مقر وزارة الخارجية في الدوحة”.وأضاف البيان، أن “وزير الخارجية العراقي سلّم، خلال اللقاء، رسالة دعوة رسمية موجهة من رئيس جمهورية العراق، عبداللطيف جمال رشيد، إلى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد خلال الشهر الجاري”.

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