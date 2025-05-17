أمير قطر يغادر القمة دون إلقاء كلمة بلاده

أمير قطر يغادر القمة دون إلقاء كلمة بلاده
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم السبت (17 أيّار 2025)، مغادرة أمير قطر تميم بن حمد بغداد دون إلقاء خطاب في القمة الـ34.وقالت مصادر مطلعة ، إن “أمير قطر تميم بن حمد غادر قمة بغداد متوجه الى الدوحة دون إلقاء خطاب في القمة الـ34”.وأضافت المصادر، أن “وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي كان حاضرا في المطار إلى جانب عدد من المسؤولين لتوديع الامير”.وكان بن حمد قد التقى السوداني قبل انعقاد جلسة القمة وشارك في الصورة التذكارية قبل بدء خطابات القادة العرب.

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