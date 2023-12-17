أنباء..اللاعب (كيميتش) سينتقل إلى برشلونة

أنباء..اللاعب (كيميتش) سينتقل إلى برشلونة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- زاد جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، من قوة الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل.ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، يبحث كيميتش عن التعاقد مع وكيل لاعبين، خلال الفترة الحالية في إشارة واضحة لرغبته في حسم مستقبله.وأشارت إلى أن كيميتش ظل لفترة طويلة دون وكيل لاعبين، حيث لم يكن في حاجة إليه بسبب استقراره بقميص بايرن ميونخ.وأوضحت أن خطوة التوقيع مع وكيل لاعبين مؤشر قوي لاقتراب خروج كيميتش من بايرن ميونخ، لا سيما أن هذه رغبته.وينتهي عقد كيميتش مع البافاري في صيف 2025، ويرغب اللاعب في الرحيل خلال الصيف المقبل، حتى يستفيد بايرن ماديا من مغادرته.وكشفت أن هناك أصواتا داخل بايرن ميونخ تدعم قرار السماح برحيل كيميتش في الصيف، إذا حصل على عرض اقتصادي جيد.ويعود اهتمام برشلونة بالتوقيع مع كيميتش إلى عدة مواسم سابقة، ولا يتعلق الأمر فقط بطلبه من قبل المدرب تشافي هيرنانديز. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *