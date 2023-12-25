أهذا هو المستقبل الذي كنا نحلم به ؟

أهذا هو المستقبل الذي كنا نحلم به ؟
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بقلم:كامل سلمان

أحياناً ينتابني إحساس أن ما يحدث في العالم من فوضى وحروب وأوبئة ومجاعات وصراعات سياسية وتطرف وعنصرية في كل مكان ، كأنه حلم وليس حقيقة ، فليس من المعقول أن نرى هذا التطور العلمي الهائل يصاحبه هذا التخلف الاجتماعي والدمار الهائل . نقيضان يلتقيان على باب حياة الإنسان ، التطور والهلاك ، فكلما تفجر التطور التكنلوجي كلما تفجرت المهالك وأزدادت المتاعب .

بعد الحرب العالمية الثانية أتجهت المجتمعات التي أنهكتها هذه الحرب وخرجت تواً من مصائب الحرب وويلاتها ، أتجهت إلى الإعمار والبناء والتطور والأهتمام بالزراعة والصناعة والتربية والتعليم والتصالح بين الدول والشعوب وتفعيل دور المنظمات الدولية وحقوق الإنسان وإنهاء عصر الفصل العنصري الذي صنعته الثورة الصناعية في اوربا ، وقد توج نهاية الفصل العنصري بأطلاق سراح نيلسون مانديلا الزعيم الأفريقي الأسود وخروجه من السجن وإستلامه رئاسة دولة جنوب أفريقيا وإعلانه أمام العالم توجيه الضربة القاضية للتمييز العرقي في بقايا أركان الأرض ، فكل شيء في العالم كان يتجه نحو السلام والانفتاح وإنحسار الحروب وأنقراض أكثر الأمراض الوبائية، مثل السل والجدري والكوليرا وغيرها ، وكانت الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي وسيلة لمد الجسور بين مختلف دول العالم وتسابق نحو العلم ، وأستمر الحال حتى دخلنا الالفية الثالثة ، وياليتنا لم ندخلها ، دخلنها ونحن نادمون مصدومون مما يخفيه لنا القدر ، كل شيء انقلب رأس على عقب ، الحروب عادت من جديد في كل مكان من العالم ، الأوبئة عادت من جديد وبشكل مرعب والأمراض أخذت تفتك بالملايين ، امراض واؤبئة لم نسمع لها من قبل سميا ، العنصرية والكراهية عادت إلى أوج حالاتها ، ظهرت لنا حالات مصاصي الدماء الذين أختفوا في القرون الوسطى ، ظهروا لنا هؤلاء المصاصين بثوب جديد بثوب الدين ، وثوب الأحزاب السياسية العقائدية ، ظهروا إلى الوجود من جديد ، الحركات الدينية وصكوك الغفران ونزول رجال الدين إلى الساحات السياسية والساحات القتالية والساحات التجارية والتربوية والإعلامية كأنهم جراد منتشر ، عازمون على تصفية الحسابات التأريخية وأخذ الثأر لموتاهم قبل الاف السنين ، عادوا بعد أن تقوقعوا في دهاليز الظلام لأكثر من قرن من الزمان عادوا ليخرجوا إلى عالمنا بعد أن حل الظلام في هذا العالم ، يا إلهي ماذا يحدث ؟ كأن العالم أختار طريق العودة إلى الماضي السحيق ؟ هل هذه حقيقة أم حلم ؟ الجهل والتخلف والأمية والفقر أخذت تنتشر بشكل مخيف ، العنصرية أصبحت ظاهرة حياتية عند الشعوب والأقوام والديانات ، هل كل ذلك يحدث صدفة ؟ أم أننا لم ندرس المستقبل بشكل صحيح عندما كنا صغاراً ، وكان ظننا بأنا مدركون ولكن عقولنا مغطاة بالجهالة والسذاجة ؟

المستقبل دائماً يعني الأمل ، فكيف انقلب المستقبل إلى اليأس ؟ هل علينا أن لا نثق بشيء أسمه المستقبل بعد اليوم ؟ يبدو كذلك . ولماذا أصبح المستقبل الآن بهذا الشكل السيء ؟ قد يجد كل واحد منا أسباباً لما يحدث من سوء . الإنسان المؤمن بالمبادىء الدينية يذهب إلى الاعتقاد بأن انحراف الإنسان عن مبادىء الدين وابتعاده عن الله هو السبب وراء ما يصيب العالم من آلام . المثقف العلماني يذهب إلى الاعتقاد بأن الجهل والتخلف هو السبب وراء معاناتنا نحن البشر . المحلل السياسي يذهب إلى الاعتقاد بأن مصالح الدول والأفراد المصحوبة بالجشع هي السبب . بعض الفلاسفة يفسرون الأمور والأحوال السيئة بأنها نتائج الأخطاء التي ارتكبها الإنسان ، وبعضهم يعتقد بأن صراعات الاديان والقوميات والأفكار هي السبب . أنا أرى كل الاسباب التي تم ذكرها صحيحة ولكن السبب الاهم فوق كل الاسباب هو قدرة الأشرار الذين تلوثت سرائرهم في الأصلاب من إعتلاء سلم المسؤولية في كل مكان وأصبحوا يديرون شؤون الحياة ، وهؤلاء السيئون ساعدتهم ظروف المجتمعات الصعبة من فقر وفاقة وجهل مكنتهم من سرقة مواقع السلطة بدهائهم وجسارتهم وانعدام الرحمة في قلوبهم ، وكذلك ساعدتهم التكنلوجيا التي وقعت بأيديهم فعرفوا كيف يستثمرونها ، رجل الدين والواعظ الذي كان مجلسه لا يتعدى الحضور فيه العشرات من الاشخاص في افضل الاحوال ، أصبح يصغي اليه بل ويقدسه الملايين بفضل التكنلوجيا ، التاجر الذي كان يروج لبضاعته الجيدة من خلال الناس الطيبين المعدودين ، أصبح الآن يروج لبضاعته السيئة من خلال شركات الدجل الإعلانية ومن خلال النساء الجميلات فينبهر الناس فيصدقون الترويج . انظروا إلى معظم القادة والأحزاب في مختلف بقاع الارض ستجدونهم عبارة عن كتلة من الإجرام ، هؤلاء يتحكمون بدول وشعوب كبيرة ، هؤلاء أوجدوا مفهوماً جديداً لم يكن له وجود حتى عند أسوأ الأقوام في التأريخ ، مفهوم الإنسان المقدس ، ، هؤلاء السيئون يسعون لسن قوانين جديدة للحياة ، فإذا ما نجحت مساعيهم فأكتب على الدنيا السلام .

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