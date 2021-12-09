أولاف شولتس المستشار الألماني الجديد

أولاف شولتس المستشار الألماني الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فاز أولاف شولتس ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمستشارية الألمانية في تصويت برلماني أمس الأربعاء، ليحل بذلك محل أنغيلا ميركل بعد أن أمضت 16 عاما في هذا المنصب.وأدى أولاف شولتز، اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا لمدة أربع سنوات.وردد شولتز اليمين على النسخة الأصلية من الدستور الألماني المتواجدة في خزينة البرلمان منذ تأسيسه، وتنص على: «أقسم أن أكرس قوتي لرفاهية الشعب الألماني، وزيادة نفعه، ومنع الضرر عنه، ودعم القانون الأساسي وقوانين الاتحاد والدفاع عنها، والوفاء بواجباتي بضمير وتطبيق العدالة على الجميع.. فساعدني الله».وأعلنت رئيسة البوندستاغ بربل باس أن شولتس (63 عاما) الذي شغل منصب نائب المستشار ووزير المالية في حكومة ميركل المنتهية ولايتها، حصل على أغلبية واضحة بلغت 395 صوتا من المشرعين في البرلمان الألماني.وتلقى شولتس ترحيبا حارا من المشرعين، وقدم له قادة الكتل البرلمانية باقات من الزهور.وبعد ترشيحه رسميا من قبل الرئيس فرانك فالتر شتاينماير في مقر الرئاسة، سيعود شولتس إلى البرلمان ليؤدي اليمين الدستورية أمام النواب، وبعد الظهر، ستسلم ميركل المستشارية إلى الزعيم الجديد.وسيقود شولتس ائتلافا حاكما ثلاثيا غير مسبوق على المستوى الفيدرالي مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار في تحالف سياسي كان يصعب تصوره في الماضي.وبعد شهرين ونصف الشهر على الانتخابات في ألمانيا، يصبح الاشتراكي الديمقراطي شولتس مستشارا، معيدا اليسار الوسط إلى الحكم.وتنسحب ميركل من الحياة السياسية بعد أربع ولايات متتالية، بفارق تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة للحكم التي سجلها هيلموت كول (1982-1998).وبعد تلقيها الكثير من الإشادات والتكريم في الأسابيع الأخيرة، تغادر ميركل المستشارية نهائيا بعد مراسم تسليم السلطة لشولتس، خصمها السياسي إنما كذلك وزير ماليتها ونائبها في السنوات الأربع الأخيرة بموجب لعبة التحالفات.وبذلك تطوي ميركل التي تنسحب فيما شعبيتها في أعلى مستوياتها، حياة سياسية استمرت 31 عاما بينها 16 على رأس القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.

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