أول بوابة خليجية لحكومة الزيدي.. فؤاد حسين يحمل رسالة بغداد إلى الكويت

غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، متوجهاً إلى دولة الكويت في أول زيارة رسمية له إلى منطقة الخليج بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.

ويرافق حسين وفد عراقي يضم مستشار الأمن القومي، ومحافظ البصرة، وعدداً من المسؤولين في وزارة الخارجية، في زيارة تهدف إلى فتح مسارات جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والكويت.

وأكد وزير الخارجية أن المباحثات ستتركز على تطوير الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، في خطوة تعكس توجه الحكومة العراقية الجديدة نحو توسيع دائرة التواصل الإقليمي.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي وبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار الخليجي.