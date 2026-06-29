أول رد من تحالف العزم بعد اعتقال السامرائي..نثق بالقضاء ونرفض تسييس القضية

أكد تحالف “العزم” بزعامة مثنى السامرائي، مساء الأحد، ثقته الكاملة بالقضاء العراقي واستعداده للتعاون مع الجهات المختصة لكشف الحقائق، وذلك عقب اعتقال رئيس التحالف وعدد من نوابه وقياداته ضمن حملة ملاحقات مرتبطة بقضايا فساد.

وقال التحالف، في بيان، إنه يتابع باهتمام الإجراءات القضائية الأخيرة المتعلقة برئيسه مثنى السامرائي وعدد من أعضاء التحالف، مشدداً على ضرورة أن تُدار جميع الإجراءات ضمن الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

وجدد التحالف احترامه الكامل للقضاء العراقي وثقته بالمؤسسات الدستورية، مؤكداً حرصه على التعاون مع الجهات المختصة وفق الأطر القانونية النافذة، بما يسهم في كشف الحقائق وترسيخ العدالة، معتبراً أن القضاء يمثل صمام الأمان للعملية السياسية في البلاد.

ودعا إلى عدم استباق نتائج التحقيقات أو استثمارها في السجالات السياسية والإعلامية، مطالباً القوى السياسية ووسائل الإعلام والرأي العام باحترام قرينة البراءة وضمانات التقاضي العادل، بما يعزز هيبة الدولة ويكرس ثقة المواطنين بمؤسساتها.

كما أكد التحالف أن مثنى السامرائي عُرف، بحسب البيان، بمواقفه الوطنية الداعية إلى التوافق والشراكة بين المكونات العراقية، ورفضه لخطابات الانقسام والطائفية، مشيراً إلى أن تحالف “العزم” كان جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار السياسي وتعزيز عمل مؤسسات الدولة وترسيخ المسار الديمقراطي.