أون:بلادي سترد على الأسلحة النووية بالأسلحة النووية

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بالوثيقة.. نائب يطالب بتفعيل قانون إلغاء امتيازات المسؤولين
نائب:الحكومة الجديدة لم تطلع على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية
رشيد والحلبوسي يؤكدان على أهمية عقد اللقاءات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
صحيفة:السوداني يلغي حمايات الرئاسات الثلاث السابقة ومخصصات مكاتبهم الحالية وتقليل رواتب المسؤولين
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بالوثيقة.. نائب يطالب بتفعيل قانون إلغاء امتيازات المسؤولين
نائب:الحكومة الجديدة لم تطلع على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية
صحيفة:السوداني يلغي حمايات الرئاسات الثلاث السابقة ومخصصات مكاتبهم الحالية وتقليل رواتب المسؤولين
وزارة النفط تتعهد بزيادة منتجاتها النفطية
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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