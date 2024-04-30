إتفاق عراقي إيراني لنقل المسافرين عبر شط العرب!

إتفاق عراقي إيراني لنقل المسافرين عبر شط العرب!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النقل بزعامة وزيرها القيادي في منظمة بدر الإيرانية رزاق محيبس، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مبدئي بين العراق وإيران لنقل المسافرين عبر شط العرب. وذكر بيان للوزارة ، أن “مدير الشركة العامة للنقل البحري القيادي في منظمة بدر أحمد جاسم الأسدي ،حضر اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الموانئ في الجانب الإيراني ، لتنشيط حركة نقل المسافرين بين الطرفين عبر شط العرب لتنفيذ الوحدة الاندماجية بين العراق وإيران ،مبيناً أن” الاجتماع جاء حسب توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وخلال لقائه نظيره الايراني مؤخراً”.وأضاف ،أن “هذا الخط ضروري لتسهيل نقل المسافرين بين البلدين خصوصاً في مواسم المناسبات الشيعية للتخفيف من الزخم الحاصل في المنافذ البرية ،مشيراً الى  “أن الشركة تمتلك رصيفاً جاهزاً لراحة المسافرين, مبيناً أن” زوارق البلدين حديثة ومؤمنة لنقل المسافرين ومجهزة بوسائل إنقاذ”.وأوضح ،أن” النقل سيكون بين موانئ خرمشهر الإيرانية ورصيف العشار على ضفاف شط العرب لسهولة النقل بالزوارق المتوفرة حالياً وهي الأفضل والأسرع لتنشيط حركة التاكسي النهري بمزاياه السياحية والاقتصادية”.

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