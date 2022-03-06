إجلاء 300 شخصا من ماريوبول الأوكرانية

إجلاء 300 شخصا من ماريوبول الأوكرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت القوات الشعبية في دونيتسك، يوم الاثنين، إجلاء 300 شخص من ماريوبول الأوكرانية، كانت تحاصرهم قوات روسية، في ظل وقف مؤقت لإطلاق النار سيظل ساريا حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، حسبما نقلت وكالة تاس.وكان مجلس مدينة ماريوبول قد صرح في وقت سابق بإن عملية إجلاء حوالي 400 ألف فرد تحاصره قوات روسية في مدينتي ماريوبول وفولنوفاخ ستبدأ ظهرا في الساعة 1000 بتوقيت غرينتش.واضطر المسؤولون للتخلي عن خطة مماثلة اليوم بعد أن حدث تبعض الانتهاكات لوقف إطلاق النار وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنها.والسبت تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الفشل في توفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من المدينتين، وسط حرب تسببت في أكبر أزمة إنسانية في أوروبا منذ عقود.

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