إحالة قانون العطل الرسمية إلى البرلمان من قبل الحكومة

إحالة قانون العطل الرسمية إلى البرلمان من قبل الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء (25 تموز 2023)، على مشروع قانون العُطل الرسمية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.وبحسب مكتب رئيس الوزراء الذي أعلن نص قرارات المجلس اليوم فأن مشروع القانون راعى :”إلغاء توجيه مجلس الوزراء الأسبق، المأخوذ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، المنعقدة بتأريخ 14 آذار 2017، بشأن مشروع قانون العطل الرسمية”.ولفت الى “إلغاء قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2018) بشأن تعديل مشروع قانون العُطل الرسمية”.

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