إحالة مجاري قضاء “السنية” في الديوانية إلى شركات المكاتب الاقتصادية لأحزاب الحشد الشعبي

إحالة مجاري قضاء “السنية” في الديوانية إلى شركات المكاتب الاقتصادية لأحزاب الحشد الشعبي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية ،اليوم الخميس، عن إحالة مشروع مجاري قضاء السنية الكبير في المحافظة إلى الشركات المحلية التابعة لاحزاب الحشد الشعبي ، فيما أشارت إلى أن تكلفة المشروع بلغت 34 مليار دينار.وقال مدير إعلام محافظة الديوانية نزهان الزبيدي ، في حديث للوكالة الرسمية : إنه “ضمن مشاريع قطاع المجاري في محافظة الديوانية التي أطلقتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة /المديرية العامة للمجاري وهي مشروع إعداد الدراسة والتصاميم وتنفيذ وتحضير وتشغيل وصيانة مشروع مجاري شبكات مياه الأمطار الثقيلة مع محطات الرفع ومحطة المعالجة لقضاء السنية في محافظة الديوانية ، تمت إحالة المشروع إلى ائتلاف شركة أرض الهدى للمقاولات العامة المحدودة وشركة البراق للمقاولات العامة المحدودة “.وأضاف الزبيدي، أنه “تم تسليم موقع العمل إلى الشركة من قبل الحكومة المحلية ودائرة مجاري الديوانية” ،مشيراً إلى أن “المشروع حالياً تصميم وتنفيذ وتسلم لائتلاف الشركة المذكورة”.من جانبه، ذكر مدير مجاري محافظة الديوانية مهند كاظم الحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ” تكلفة المشروع بلغت 34 مليار دينار”.

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