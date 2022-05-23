إذا محافظ لديه(11)مستشار ..إدارة محافظة صلاح الدين بؤرة الفساد

إذا محافظ لديه(11)مستشار ..إدارة محافظة صلاح الدين بؤرة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقدم محافظ صلاح الدين المقال من قبل البرلمان، عمار الجبر، على إعفاء 11 شخصاً يعملون بصفة “مستشارين” قبل يوم من إقالته.وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ عمار جبر، بتاريخ 18 آيار 2022،  أن “الإعفاء جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمحافظ وفقاً لقانون المحافظات”.وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 19 آيار 2022، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، بالأغلبية المطلقة بتهمة الفساد.وأوفد الجبر نفسه إلى لندن لـ”حضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي”، المقرر انطلاقه يوم 24 آيار الجاري، ويستمر خمسة أيام”، بحسب وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ ومذيلة باسمه وتوقيعه، وذلك في يوم إقالته.وإقالة المحافظ  الغرض منه تعيين حوت الفساد الاخر المدعو أحمد الجبوري ابو مازن محله بدعم من الحلبوسي لسرقة تخصيصات المحافظة.

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