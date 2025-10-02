إسبانيا منزعجة من إسرائيل بعد اعتراضها أسطول الصمود

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد الخميس بعدما اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود المتوجّه إلى غزة، وفق ما أعلن وزير الخارجية.وقال خوسيه مانويل ألباريس لمحطة “تي في إي” التلفزيونية “استدعيت اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد” مضيفا أن 65 إسبانيّا كانوا على متن الأسطول.يذكر أن إسرائيل سحبت سفيرها من مدريد العام الماضي بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية.

