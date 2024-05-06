إسرائيل:لا نحترم أي قرار دولي سواء من منظمات أو محاكم واجتياح رفح سيتم خلال أيام

إسرائيل:لا نحترم أي قرار دولي سواء من منظمات أو محاكم واجتياح رفح سيتم خلال أيام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان ،اليوم الاثنين، إن التحرك العسكري الإسرائيلي في رفح ضروريلأمن إسرائيل وخريطة توسعها .وجاء في البيان أن غالانت نقل تلك الرسالة في اتصال خلال الليل مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. وطلب الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من سكان شرق مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، التوجه إلى “منطقة موسعة” قبل هجوم محتمل.وقال الجيش الإسرائيلي إنه “يدعو” سكان شرق رفح إلى الانتقال إلى منطقة  موسعة في مخيم المواصي للاجئين، على البحر المتوسط ​​ليس بعيداً عن الحدود مع مصر.وأضاف الجيش الإسرائيلي، في منشور عبر تطبيق تليغرام، “بناء على موافقة الحكومة، فإن تقييم الوضع المتواصل سيكون بمثابة أساس الانتقال التدريجي للمدنيين في المناطق المحددة، إلى المخميات”.ووصف الجيش الإسرائيلي عملية الإخلاء بأنها “مؤقتة”، مضيفا أن دعوات الانتقال إلى المناطق الموسعة “سيتم توزيعها من خلال الملصقات والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلا عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية”.وأضاف أن “قوات الدفاع الإسرائيلية ستواصل قتل أهالي غزة  في كل مكان في غزة حتى يعود جميع الرهائن المحتجزين  في الأسر إلى ديارهم”.

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