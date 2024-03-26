إسرائيل:لن نحترم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وسنواصل الحرب على غزة

إسرائيل:لن نحترم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وسنواصل الحرب على غزة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تَواصل الهجوم الإسرائيلي الدموي لقطاع غزة الثلاثاء غداة صدور أول قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة و امتعضت إسرائيل من حليفها الأمريكي لعدم تصويته ضدّ القرار كما فعل مراراً منذ الهجوم الأعمى الاسرائيلي على غزة  قبل أكثر من خمسة أشهر.وفجر الثلاثاء اليوم، أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بأنّ غارات جوية عدّة استهدفت أماكن قريبة من رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع على الحدود المغلقة مع مصر والتي تضاعف عدد سكّانها خمس مرات منذ اندلعت الحرب.كما أفاد شهود عيان بأنّ اشتباكات عنيفة دارت في حي الرمال ومخيم الشاطئ وتل الهوى بمدينة غزة ووسط خان يونس وغربها.وبحسب مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس فقد شنّت إسرائيل ليل الإثنين عشرات الغارات الجوية في غزة ورفح ودير البلح وخان يونس والمغازي وبيت لاهيا، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مختلفة في القطاع.ورفح التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح بسبب الحرب مهدّدة اليوم بعملية برية واسعة النطاق تعدّ لها إسرائيل ويخشى المجتمع الدولي من مخاطرها على المدنيين الفلسطينيين المكدّسين فيها.ومساء أمس الإثنين، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت خلال اجتماع في واشنطن من مخاطر اجتياح رفح، مجدّداً التأكيد على رفض الولايات المتّحدة لمثل هكذا عملية عسكرية واسعة النطاق.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إنّ بلينكن “كرّر دعم الولايات المتّحدة لضمان الدعم الامريكي لاسرائيل، لكنّه كرّر معارضته لعملية برية واشعة النطاق في رفح”.وأضاف أنّ الوزير الأمريكي “شدّد على وجود حلول أخرى غير غزو برّي واسع النطاق، وهي حلول من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين”.

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