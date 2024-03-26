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رشيد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في مؤتمر القمة العربية
الجبهة التركمانية:حزب بارزاني وافق على تدوير منصب المحافظ في كركوك بين الأطراف الثلاثة
الضرائب العامة:الضرائب المفروضة على الجامعات الأهلية وصل إلى مليار دولار
متظاهرو السليمانية: التظاهرات ضد حكومة البارزاني الرافضة لتوطين الرواتب ستشمل كل الإقليم
مصدر أمني:أمريكا تعرقل شراء العراق طائرات (رافال )الفرنسية
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إسرائيل:لن نحترم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وسنواصل الحرب على غزة
اليوم..مجلس الأمن الدولي يناقش طلبا لوقف إطلاق النار في غزة
الصفدي:لا يمكن السماح لإسرائيل بتنفيذ مذبحة أخرى بحق 3. 2 مليون فلسطيني في غزة
الأمين العام للأمم المتحدة من الحدود المصرية مع غزة يجدد دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار
بلينكن:بلادي قدمت مشروعا لمجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
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الضرائب العامة:الضرائب المفروضة على الجامعات الأهلية وصل إلى مليار دولار
مصدر سياسي كردي:90%من بنوك الإقليم تعود لقيادات حزب البارزاني وتهريب الدولار إلى الخارج
اليوم..استقرار في سعر صرف الدولار
نائب:سلطة الطيران المدني تظلل رئيس الوزراء في رفع الحظر الأوروبي عن الطائرات العراقية
وزير الخارجية:أمريكا ترفض مناقشة عقوباتها على المصارف العراقية خلال زيارة السوداني
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وزير الشباب الأسبق:(2.2) مليار دولار من إيرادات مطار النجف ذهبت إلى تيار سياسي
وزير الخارجية:أمريكا ترفض مناقشة عقوباتها على المصارف العراقية خلال زيارة السوداني
رويترز:براءة قاتل الدكتور (هشام الهاشمي) وصمة عار على جبين القضاء العراقي
وزير الصناعة:أنا “مؤمن في شهر رمضان وصوتي حلو في قراءة القرآن”
أضحك مع ..محافظ كربلاء: الإمام المهدي من يدير المحافظة
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- اذاعة INN