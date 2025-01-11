إسرائيل تطالب العراق من خلال دول غربية بإطلاق سراح (اليزابيث تسوركوف) المختطفة من قبل الحشد الشعبي

إسرائيل تطالب العراق من خلال دول غربية بإطلاق سراح (اليزابيث تسوركوف) المختطفة من قبل الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “تايمز أوف اسرائيل”، أمس الجمعة، تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق منذ العام 2023 من قبل ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية، حيث طلبت السلطات الاسرائيلية من عدة دول غربية ممارسة ضغوط على بغداد من اجل العمل على الإفراج عنها.ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية قولها إن: مسؤولين حكوميين من اسرائيل، وممثلين عن 5 دول غربية، اجتمعوا مع أسرة تسوركوف، الطالبة في جامعة برينستون الأمريكية التي يعتقد ان فصيلا حشدويا  مدعوما من ايران، احتجزها.وبحسب مسؤول اسرائيلي كبير، فإن الحكومة الاسرائيلية تعمل مع حلفائها في محاولة متجددة لتأمين إطلاق سراح تسوركوف، التي تحمل الجنسية الروسية ايضا.ونقل التقرير ، عن المسؤول الإسرائيلي الكبير قوله إن: المبعوثين التقوا بأسره تسوركوف، وإن إسرائيل طلبت من موفدين يمثلون الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنمسا وكندا، أن يضغطوا على الحكومة العراقية من خلال سفاراتهم في بغداد للبحث عن وسيلة لبدء المفاوضات.وبعدما لفت التقرير الى ان اسرائيل لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع العراق، اشار الى ان المسؤول الإسرائيلي أعرب عن امله بأن تساهم دول اخرى في هذه الجهود.وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فان اسرائيل “تعتمد على حلفائها. وامل ان تقترح دول أخرى المساعدة في مساعدتنا على إطلاق سراح اليزابيث (تسوركوف). العديد من الدول لديها سفارات واتصالات مع الحكومة العراقية”.وذكر التقرير بأن تسوركوف (38 عاما) اختفت في بغداد في مارس/آذار 2023 اثناء قيامها بابحاث من اجل شهادة الدكتوراه، بعدما كانت دخلت الى العراق بجواز سفرها الروسي.وأشار إلى أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن عملية الخطف، لكن إسرائيل تعتقد ان كتائب حزب الله، هي المتورطة، وأن إسرائيل تعتبر ان الكتائب مرتبطة أيضا بالحكومة العراقية.وبحسب المسؤول نفسه، فإنه بعد شهور من الجهود السرية، فان اسرائيل تعتقد ان “التغييرات في المنطقة” خلقت فرصة للعمل علنا من أجل إطلاق سراح تسوركوف.وكانت الصحيفة ذاتها قد افصحت أمس الجمعة، عن تحرك لتل أبيب عبر محادثات غير مباشرة مع بغداد، يقوم بها وسطاء، من أجل العمل على تأمين إطلاق سراح الإسرائيلية اليزابيت تسوركوف التي خطفت في بغداد في العام 2023.

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