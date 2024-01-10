إسرائيل تواصل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة

إسرائيل تواصل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّت المحكمة العليا في إسرائيل التماساً تقدّمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحافييها بدخول قطاع غزة. وتحاصر إسرائيل القطاع الفلسطيني ولا تسمح لصحافيين بدخوله بشكل مستقلّ منذ أن اندلع الحرب على غزة .واعتبرت المحكمة أنّ الأوضاع الأمنية تبرّر القيود المفروضة لأنّ دخول الصحافيين بشكل مستقلّ يمكن أن “يعرّض للخطر” الجنود الإسرائيليين .وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة أنّ السماح لصحافيين بدخول غزة قد يؤدّي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن “يعرّضهم لخطر حقيقي”.وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس والتي تقدّمت بالالتماس بصفتها تمثّل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن “خيبة أملها” إزاء الحكم.وجاء في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أنّ “الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدّة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق”.

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