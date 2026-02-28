إسقاط صاروخين إيرانيين استهدف الأراضي الأردنية

إسقاط صاروخين إيرانيين استهدف الأراضي الأردنية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأنه تم، اليوم السبت، إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى التصدي لهما بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية.

