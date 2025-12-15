إطاري:حظوظ كبيرة للسوداني في الولاية الثانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الإطاري عائد الهلالي، طبيعة ترشيح الأسماء لمنصب رئيس الوزراء والكتل الداعمة لها داخل الإطار التنسيقي، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين تم ترشيحهم من قبل كتلهم السياسية، بينما جاء آخرون عبر الإجماع داخل الإطار.وقال الهلالي في حديث صحفي اليوم، ان “الكثير من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء عليهم نقاط من ضمنها عدم امتلاكهم الاهلية للمنصب اضافة الى ان بعضهم عليه فيتو يمنع وصوله للسلطة، في حين ان هناك حظوظ للسوداني في تكرار الولاية”.واضاف ان “الشخصيات السبعة الاخرى المرشحة لمنصب رئيس الوزراء لم تقدمها اي كتلة سياسية، بل حصل اجماع عليها داخل الاطار التنسيقي من اجل الترشح للمنصب، باستثناء المالكي والسوداني فأن كتلهم السياسية هي من رشحتهم للرئاسة”.وبين ان “كتلة بدر وعلى الرغم من انتماء قاسم الاعرجي اليها، الا ان الكتلة اعلنت ان ترشح الاعرجي للمنصب لم يأت من قبلها، اضافة لمحمد صاحب الدراجي الذي هو تابع لائتلاف الاعمار والتنمية، في حين ان هذا الائتلاف لم يقدم غير السوداني كمرشح، وبالتالي فأن عملية الترشيح قد تكون خلفها مآرب سياسية من قادة الاطار”. 

