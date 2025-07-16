إطلاق توسعة محطة القيارة بالدورة المركبة

إطلاق توسعة محطة القيارة بالدورة المركبة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، العمل التنفيذي لمشروع توسعة محطة القيارة بالدورة المركبة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني أطلق العمل التنفيذي لمشروع توسعة محطة القيارة بالدورة المركبة، بإضافة قدرة إنتاجية تبلغ 375 ميغاواط، لتصبح الطاقة الإنتاجية الكلية 1125 ميغاواط”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *