إطلاق توسعة محطة القيارة بالدورة المركبة

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البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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السوداني:التجديد لولاية ثانية لكوني أسير على نهج الأئمة والمنقذ للعراق
النزاهة النيابية تتابع ملف الاستيلاء غير القانوني على بعض الأراضي الزراعية من قبل فصائل مسلحة حشدوية
خبير اقتصادي:حكومة السوداني تُكدّس مليارات الدولة في مصارف الخارج والمواطن ما زال يكافح لتأمين أساسيات العيش
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
نائب يحذر من “جاكوج المشهداني” لبيع قناة خور عبدالله للكويت
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- اذاعة INN