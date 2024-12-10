إطلاق حملة لايقاف تنفيذ أحكام الإعدام في العراق

إطلاق حملة لايقاف تنفيذ أحكام الإعدام في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت شبكة العدالة للسجناء، اليوم الثلاثاء، إطلاقها حملة لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في العراق بحق المدانين المشمولين بهذه العقوبة والذين يُقدر اعدادهم بالالاف.وقال شوان صابر مدير ادارة الشبكة في مؤتمر صحفي : ان “العراق في العشرة الاوائل عالميا في تنفيذ احكام الاعدام وفي الخمسة الاوائل على مستوى الدول العربية حيث كانت هناك العديد من التوصيات لوقف تنفيذ هذه الأحكام”.واضاف انه “خلال 2024 تم إعدام 30 شخصا بقائمة واحدة، وهناك 8 آلاف مدان بعقوبة الإعدام”.وأوضح صابر أنه “في اقليم كوردستان الوضع يختلف تماما، و يتم إصدار هذه الأحكام مع وقف التنفيذ، حيث ان اخر عقوبة كانت 2008 وكانت بسبب تهمة جنائية وليست سياسية او متعلقة بالإرهاب”، مشيرا إلى أنه “يوجد في اقليم كوردستان472 شخصا مدانا بعقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ، وينقسمون الى 439 رجلا و 33 امرأة”.

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