إعادة انتخاب المالكي أمينا عاماً لحزب الدعوة الإيراني

إعادة انتخاب المالكي أمينا عاماً لحزب الدعوة الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعاد المؤتمر الـ19 لحزب الدعوة الشيعي، اليوم السبت، انتخاب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اميناً عاماً للحزب .وتولى المالكي الأمانة العامة للحزب منذ العام 2006 إبّان توليه رئاسة الحكومة العراقية، بدلا عن إبراهيم الجعفري الذي انشق عن حزب الدعوة وشكل جناحا سياسيا جديدا. وحزب الدعوة الشيعي الطائفي حزب سياسي إيراني  التأسيس والمنهج والعقيدة وأحد الأحزاب الشيعية الرئيسية تأسس في العام 1957 في طهران ويعد المدعو محمد باقر الصدر الأصفهاني أحد أبرز مؤسسيه.

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