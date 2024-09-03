إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد

إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الفيدرالي السويسري، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح سفارتها في العراق، بعد انقطاع دام 33 عاماً. وذكر المجلس، أن “هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، وتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة”.وأضاف أن “الوضع الأمني في العراق شهد تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ودخل مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية ويعزز دوره كوسيط إقليمي. وبين: “يبذل العراق جهودًا مستمرة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، ويضم اليوم أكثر من 50 سفارة من دول مختلفة في بغداد، بما في ذلك النمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.وتابع أن “السفارة الجديدة سوف تركز على تعزيز العلاقات بين سويسرا والعراق، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والسلام، وتعزيز المصالح السويسرية.وتهدف هذه الخطوة، التي تأتي في إطار استراتيجية المجلس الفيدرالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021–2024، إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، وتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة.

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