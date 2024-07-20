إلغاء البطولة العربية للأندية المقترح إقامتها في العراق

إلغاء البطولة العربية للأندية المقترح إقامتها في العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ‏أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، أنه تسلم رسالة الآن من الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد فيها إلغاء البطولة العربية للأندية لهذا العام.‏وقال فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة ؛ إن “الاتحاد العراقي تسلم رسالة من الاتحاد العربي يؤكد فيها عدم إقامته للبطولة العربية للأندية لهذا العام والتي كانت مقررة إقامتها شهر أيلول المقبل في العراق”.‏وأضاف بحر العلوم؛ أن بهذا الالغاء للبطولات العربية ستكون المشاركة العراقية فقط في بطولة الخليج العربي للأندية فيما يخص البطولات العربية.‏وأوضح إن أي فريق فائز من مباراة البلاي اوف يوم 24 من الشهر الحالي بين النجف ودهوك سيشارك في بطولة الأندية الخليجية.وأشار بحر العلوم إلى أنه في حال تعذر النادي الفائز من مباراة البلاي اوف لأسباب مالية او ادارية او غيرها سيكون الفريق الخاسر هو من يشارك في البطولة الخليجية للأندية.

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