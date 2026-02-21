إلقاء القبض على (11) تاجراً ومروجاً للمخدرات الإيرانية في بغداد

إلقاء القبض على (11) تاجراً ومروجاً للمخدرات الإيرانية في بغداد
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، بأن عناصرها في المفارز المشتركة ألقت القبض على 11 تاجرا و مروجا للمخدرات يشكلون شبكات لتوزيع تلك المواد في العاصمة بغداد.وذكرت القيادة في بيان اليوم، أنه تم نصب سيطرات مفاجئة للمفارز المشتركة في مختلف مناطق بغداد، ومن خلالها تمكنت عناصر الاستخبارات العسكرية في المفارز المشتركة من الإطاحة بـ(11) تاجرا ومروجا للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وأوضيف البيان ان الملقى القبض عليهم يشكلون شبكات توزيع تنشط في عدد من مناطق العاصمة، مشيرا الى أنه تم تسليمهم مع المواد التي ضبط بحوزتهم إلى الجهات المعنية أصوليا.

